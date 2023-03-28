Президент Ильхам Алиев: Целый ряд резолюций, принятых Европарламентом против Азербайджана, являются продуктом проармянской группировки

Целый ряд резолюций, принятых Европарламентом против Азербайджана, которые и вновь являются продуктом проармянской, взяточнической и антиазербайджанской группировки, и здесь ведущую роль играют французские депутаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Должен особо отметить, что на протяжении многих лет переговоров посредники всегда проявляли какой-то особый подход к Лачинскому району, и Армения в целом считала возвращение Лачинского района Азербайджану неприемлемым. Хотя они не собирались уходить и из других районов. Теперь, спустя два с половиной года после войны, это стало более очевидным для всех. Международные посредники - бывшая Минская группа ОБСЕ - ведя переговоры, фактически пытались закрепить эту оккупацию. Теперь все стало ясно - это несправедливое и негативное отношение Франции к Азербайджану не случайно. Просто во время оккупации в какой-то степени хотели это прикрыть, проще говоря, хотели нас запутать. Но смотрите, на протяжении двух с половиной лет, прошедших с окончания войны - Второй Карабахской войны, какие против нас совершаются грязные действия, какие беспочвенные обвинения выдвигаются. То есть все это очевидно, в том числе целый ряд резолюций, принятых Европарламентом против Азербайджана, которые и вновь являются продуктом проармянской, взяточнической и антиазербайджанской группировки, и здесь ведущую роль играют французские депутаты. Естественно, мы это чувствовали и во время оккупации, но не до такой степени. Мы и представить себе не могли, что страны могут быть до такой степени лицемерными и лживыми. Они могут, смотря человеку в лицо, говорить одно, а за его спиной делать другое", - сказал глава государства.