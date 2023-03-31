https://news.day.az/officialchronicle/1551120.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Мы не забудем преступлений, совершенных против нашего народа, и никогда не позволим исказить нашу историю! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов".
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