Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Мы не забудем преступлений, совершенных против нашего народа, и никогда не позволим исказить нашу историю! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов".