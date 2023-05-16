Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше Превосходительство, уважаемый Ильхам Гейдарович!

От всей души поздравляю Вас и народ Азербайджана со 100-летием со дня рождения великого национального лидера Гейдара Алиева.

Будучи истинным патриотом своей страны, Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в становление современного Азербайджана, создав прочную основу для поступательного социально-экономического развития страны. Хотелось бы также особо отметить созидательную роль национального лидера Азербайджана в отстаивании многополярного миропорядка, его стремление к укреплению сотрудничества государств на евразийском пространстве, объединенных общими ценностями и идеалами.

В этот знаменательный день хотел бы пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и больших успехов в продолжении дела Вашего великого отца. Уверен, что Азербайджанская Республика и в дальнейшем будет играть значительную роль в развитии взаимовыгодного евразийского партнерства", - говорится в письме.