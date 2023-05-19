Между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об утверждении обмена нотами в связи с внесением изменений в Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении от въездных виз лиц, имеющих дипломатические и специальные/служебные паспорта, и об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении от въездных виз лиц, имеющих дипломатические паспорта".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, был утвержден обмен нотами, осуществленный 28 декабря 2022 года в связи с внесением изменений в Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении лиц от въездных виз лиц, имеющих дипломатические паспорта.

В то же время в названии и тексте закона Азербайджанской Республики "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении от въездных виз лиц, имеющих дипломатические паспорта" (Сборник законодательства Азербайджанской Республики, 2010, № 11, ст. 922) слово "дипломатический" заменяется на "общегражданский, дипломатический и специальный/служебный".