Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство!

От имени Альянса цивилизаций ООН и его команды сердечно поздравляю по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева.

Мне выпала честь участвовать в организованной в Нью-Йорке постоянным представителем Азербайджанской Республики в ООН запомнившейся церемонии, посвященной памяти Его превосходительства Гейдара Алиева. Я еще раз убедился в том, что заслуги мудрого и дальновидного лидера Гейдара Алиева, который вывел Азербайджан на путь развития, заложил прочную основу устойчивого экономического и социального прогресса страны, его народ и все, кто его знал, всегда будут вспоминать с почтением.

Пользуясь случаем, выражаю удовлетворение стратегическим партнерством и взаимовыгодным сотрудничеством Альянса цивилизаций ООН с Азербайджанской Республикой.

На протяжении многих лет мы берегли и развивали плодотворные связи с Азербайджаном по продвижению межкультурного и межрелигиозного диалога. Уверен, что в дальнейшем эти связи будут углубляться", - говорится в письме.

Письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева направил также председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил-хаджи Бердиев.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

В эти весенние дни народ Азербайджана с чувством благодарности встречает знаменательную дату - 100-летие со дня рождения славного государственного деятеля, дважды Героя Социалистического труда, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа в лице муфтиев кавказских республик, всецело поддерживая светлые чувства азербайджанцев, выражает уважение к личности выдающегося политического деятеля ХХ века, бывшего Президента Азербайджанской Республики.

Мы, люди старшего поколения, прекрасно помним компетентность и заслуги Гейдара Алиева в процессе развития индустриальной базы Советского Союза. Помним катастрофу мощного государства и проблемы переходного периода бывших советских республик. Период распада социалистической системы привел в действие амбиции недалеких и неграмотных политиканов. Во времена гражданского противостояния Гейдар Алиев был востребован своим народом и в тяжелейших условиях разрушения государственных структур остановил развал и консолидировал народ. Благодаря его незаурядности и политической мудрости Азербайджан выстоял, обретя независимость, и занял достойное место среди государств мирового содружества.

Его личное миролюбие и природное милосердие, глубокое уважение к своему народу вызвали к нему всеобщую любовь и снискали непоколебимый авторитет в республике.

Молим Всевышнего Аллаха о ниспослании блага и милости жителям Азербайджана.

Силы и стойкости Президенту страны Ильхаму Алиеву, мира и процветания Азербайджанскому государству!" - говорится в письме.