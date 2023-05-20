https://news.day.az/officialchronicle/1566100.html Король Чарльз III направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Король Чарльз III направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Король Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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