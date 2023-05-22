https://news.day.az/officialchronicle/1566509.html Президент Ильхам Алиев: Выражаем благодарность Литве за усилия по развитию связей между Европейским Союзом и Азербайджаном
Президент Ильхам Алиев: Выражаем благодарность Литве за усилия по развитию связей между Европейским Союзом и Азербайджаном
Выражаем благодарность Литве за усилия по развитию связей между Европейским Союзом и Азербайджаном.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 22 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.
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