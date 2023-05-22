Визит Президента Ильхама Алиева придаст новую позитивную динамику отношениям между Азербайджаном и Литвой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 22 мая Президент Литвы Гитанас Науседа в совместном заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вильнюсе.

Почеркнув, что в рамках визита в Азербайджан год назад были проведены важные обсуждения по укреплению двустороннего сотрудничества, в том числе связей в экономической и образовательной сферах, Президент Литвы сказал: "Сегодня мы с господином Президентом Алиевым откроем второй азербайджано-литовский бизнес-форум. Уверен, что на этой платформе появятся новые возможности в экономической сфере. В то же время сегодня были подписаны соглашения о сотрудничестве между Литвой и Азербайджаном в области окружающей среды, молодежи и правоохранительной сфере. Это придаст важный импульс развитию наших двусторонних отношений".