Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 28 Мая – Дня независимости

Глава Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации Рашид Темрезов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени многонационального народа Карачаево-Черкесии и от меня лично тепло и сердечно поздравляю Вас и всех жителей солнечного Азербайджана с Днем независимости республики.

Азербайджан - государство, в котором удивительным образом сочетаются традиции предков и современность. Экономика республики - одна из наиболее быстро развивающихся в мире. Безусловно, секрет не только в многоотраслевой экономике и выгодном географическом положении, но и в трудолюбии, гостеприимстве людей, самобытности страны, которая привлекает инвесторов и туристов.

Убежден, что двустороннее сотрудничество Азербайджана и Карачаево-Черкесии будет и впредь способствовать социально-экономическому развитию наших республик.

От всей души желаю Вам и всем жителям Азербайджана счастья, успехов, благополучия и процветания", - говорится в письме.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель координатора депутатской группы по связям с парламентом Азербайджанской Республики Дмитрий Савельев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович,

Разрешите от всей души поздравить Вас и весь братский азербайджанский народ с Днем независимости, знаменующим суверенитет и силу Азербайджанской Республики, ее яркую историю, присущий азербайджанцам дух народного единства и сплоченности.

Под Вашим выдающимся, талантливым руководством Азербайджан продолжает уверенное развитие во всех сферах, успешно реализуя самые масштабные проекты, наращивая благосостояние граждан, укрепляя свои позиции на международной арене, неизменно повышая авторитет и влияние в регионе и мире.

Уверен, что благодаря Вашему мудрому политическому курсу добрососедские отношения между нашими странами, опирающиеся на давние прочные традиции искреннего взаимоуважения и теплой дружбы, стратегического партнерства, гуманитарного, культурного и экономического сотрудничества будут и дальше развиваться и укрепляться по всем направлениям на благо народов России и Азербайджана.

В этот праздничный день примите самые сердечные пожелания крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для новых свершений и побед во славу Азербайджанской Республики, неизменного благополучия и процветания, мира и счастья каждой азербайджанской семье", - говорится в письме.

Руководитель фракции Либерально-демократической партии России в Государственной Думе Российской Федерации, председатель Правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Примите мои самые искренние поздравления со знаменательной датой - Днем независимости Азербайджанской Республики.

Азербайджан демонстрирует впечатляющие успехи в деле государственного строительства, проведении глубоких экономических и социальных преобразований. Азербайджан - перспективная, динамично развивающаяся страна с богатым ресурсным и интеллектуальным потенциалом, страна, сохранившая самобытность, национальные традиции, воспитавшая целую плеяду талантливейших, известных всему миру деятелей культуры и искусства.

Вы достойно продолжаете дело Вашего великого отца - общенационального лидера Вашей страны Гейдара Алиева. Уверен, что дальнейшее развитие связей между нашими странами в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях отвечает интересам российского и азербайджанского народов, способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, мира, благополучия и новых свершений на благо Азербайджана", - говорится в письме.

Президент российского Акционерного общества "Группа САФМАР" Михаил Гуцериев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите самые искренние поздравления по случаю государственного праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.

105 лет назад с подписанием Декларации независимости началась история суверенного Азербайджана. Молодая республикa стала примером развития современных демократических институтов, стремилась к эффективному государственному управлению, выстраивала взаимовыгодные дипломатические отношения на принципах открытости и неукоснительного соблюдения национальных интересов.

Заложенные более века назад традиции находят свое позитивное отражение и в жизни современного Азербайджана. Национальная гордость, патриотизм и твердая убежденность граждан республики в верности курса Президента страны позволили народу Азербайджана добиться значительных успехов в экономической и социальной сферах, укрепить авторитет государства на международной арене.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, неиссякаемого запаса энергии и реализации всех Ваших начинаний на благо народа Азербайджана!", - говорится в письме.

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, академик Российской академии наук, профессор Петр Глыбочко направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Поздравляю Вас с национальным праздником - Днем независимости Азербайджана.

Под Вашим руководством страна достигла больших успехов в экономике, образовании и социальной сфере.

Впечатляют достижения Азербайджана в области науки, в том числе и медицинской. Сеченовский университет Министерства здравоохранения России и Азербайджан связывают давние партнерские отношения. Подготовка будущих специалистов для здравоохранения республики в Бакинском филиале Первого Московского государственного медицинского университета соответствует мировым стандартам.

Уверен, что сотрудничество в таких важных сферах, как образование и наука, будет еще активнее развиваться на благо народов России и Азербайджана.

От всей души желаю Вам, господин Президент, и всему народу Азербайджана мирного неба, процветания и уверенности в завтрашнем дне!", - говорится в письме.

Председатель Государственного административного совета Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство!

Рад передать Вам и в лице Вашего превосходительства народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Уверен, что дружественные отношения между Мьянмой и Азербайджаном будут полезными для наших стран и народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и личного благополучия, а народу Азербайджана - постоянного прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в письме.