https://news.day.az/officialchronicle/1568358.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в отреставрированном жилом доме в городе Лачин
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в отреставрированном жилом доме в городе Лачин
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии вывески на улице 1 Декабря и ознакомился с условиями, созданными в отреставрированном жилом доме в городе Лачин.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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