Президент Ильхам Алиев: Успехи могущественной и влиятельной Турецкой Республики вызывают у нас, как у братской страны, большую гордость

Успехи могущественной и влиятельной Турецкой Республики, являющиеся главной целью Вашей исторической миссии, вызывают у нас, как у братской страны, большую гордость

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю победы на президентских выборах.

"Итоги голосования, являющиеся торжеством национальной воли, - высшая награда за широкомасштабную политику, которую Вы решительно проводите в жизнь на пути всестороннего развития своей страны, и Ваши неоценимые заслуги. Ваша деятельность, золотыми буквами вписанная в страницы современной эпохи, является наглядным выражением Вашей безграничной любви, привязанности и верности Родине, народу, турецкому краю.

За последние двадцать лет благодаря Вашему лидерству братская Турецкая Республика, пройдя большой и славный путь развития, превратилась в силовой центр, оказывающий решающее влияние на процессы на международной арене, завоевала авторитет, достигла значимых успехов в политической, экономической, промышленной, военной сферах, в области новых технологий и других направлениях. Успехи могущественной и влиятельной Турецкой Республики, являющиеся главной целью Вашей исторической миссии, вызывают у нас, как у братской страны, большую гордость", - подчеркивается в письме главы государства.