Президент Ильхам Алиев: Современное израильское оборудование в области оборонной промышленности позволяет нам модернизировать нашу обороноспособность

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе рассказал об угрозах, с которыми столкнулась наша страна.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства с удовольствием отметил многолетнее сотрудничество между Азербайджаном и Израилем в области оборонной промышленности.

"Азербайджан уже много лет имеет доступ к современному израильскому оборудованию в этой области, что помогает нам модернизировать нашу обороноспособность и позволяет защищать нашу государственность, наши ценности, наши национальные интересы и нашу территориальную целостность", - добавил Президент Ильхам Алиев.