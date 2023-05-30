Президент Ильхам Алиев: Современное израильское оборудование в области оборонной промышленности позволяет нам модернизировать нашу обороноспособность
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе рассказал об угрозах, с которыми столкнулась наша страна.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства с удовольствием отметил многолетнее сотрудничество между Азербайджаном и Израилем в области оборонной промышленности.
"Азербайджан уже много лет имеет доступ к современному израильскому оборудованию в этой области, что помогает нам модернизировать нашу обороноспособность и позволяет защищать нашу государственность, наши ценности, наши национальные интересы и нашу территориальную целостность", - добавил Президент Ильхам Алиев.
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