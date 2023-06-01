Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 2-го Саммита Европейского политического сообщества в Кишинэу - ФОТО
1 июня в столице Молдовы Кишинэу проходит церемония открытия 2-го Саммита Европейского политического сообщества.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Республики Молдова Майя Санду приветствовала Президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств и правительств, участвующих в Саммите.
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В Саммите, который проходит в селе Булбоака, в 35 километрах от Кишинэу, принимают участие главы государств и правительств из около 50 стран.
На Саммите лидеры обсуждают вопросы обеспечения мира и безопасности, энергетической безопасности и укрепления межгосударственных отношений в Европе.
Отметим, что цель Европейского политического сообщества, являющегося уникальной и беспрецедентной платформой, обеспечивающей в ходе дискуссий равные голоса малым и крупным странам как внутри, так и за пределами Европейского Союза, заключается в развитии политического диалога и сотрудничества для решения вопросов, представляющих общий интерес, укреплении безопасности, стабильности и благополучия европейского континента.
2-й Саммит Европейского политического сообщества является крупнейшим международным событием в истории Молдовы.
Напомним, что первый Саммит Европейского политического сообщества прошел в столице Чехии Праге в октябре прошлого года.
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