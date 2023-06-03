https://news.day.az/officialchronicle/1570313.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с рабочим визитом в Турцию - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с рабочим визитом в Турцию - ФОТО
3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Анкару для участия в церемонии начала исполнения полномочий Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту Эсенбога города Анкара главу государства и Первую леди Мехрибан Алиеву встретили официальные лица.
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