Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с рабочим визитом в Турцию

3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Анкару для участия в церемонии начала исполнения полномочий Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту Эсенбога города Анкара главу государства и Первую леди Мехрибан Алиеву встретили официальные лица.