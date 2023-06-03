Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева за приезд.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии начала исполнения полномочий президентом.

"Еще раз приветствую моего дорогого брата Ильхама Алиева", - сказал Эрдоган.