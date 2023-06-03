https://news.day.az/officialchronicle/1570340.html Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева за приезд.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии начала исполнения полномочий президентом.
"Еще раз приветствую моего дорогого брата Ильхама Алиева", - сказал Эрдоган.
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