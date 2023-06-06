https://news.day.az/officialchronicle/1571123.html В Азербайджане группа лиц награждена медалью "Терегги" - Распоряжение
В Азербайджане группа лиц награждена медалью "Терегги" - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" группы лиц за плодотворную деятельность в области пищевой безопасности Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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