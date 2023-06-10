Александр Лукашенко направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите искренние поздравления со знаменательной датой - 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой.

Нынешний юбилей - это хороший повод оглянуться на достигнутые результаты сотрудничества и наметить планы на будущее.

Отрадно отметить интенсивно развивающийся при Вашей непосредственной поддержке двусторонний диалог в политической, экономической и гуманитарной областях, конструктивное взаимодействие Минска и Баку на международной арене.

Убежден, белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство, основанное на многолетних традициях дружбы и доверия, будет последовательно углубляться на благо народов наших стран, прирастая новыми интересными инициативами и совместными проектами.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, неиссякаемой энергии на пути к реализации всего задуманного, а жителям Азербайджана - мира и согласия", - говорится в письме.