Убежден, что белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство будет последовательно углубляться на благо народов наших стран

Отрадно отметить интенсивно развивающийся при Вашей (Президент Ильхам Алиев - ред.) непосредственной поддержке двусторонний диалог в политической, экономической и гуманитарной областях, конструктивное взаимодействие Минска и Баку на международной арене.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Беларуси Александра Лукашенко Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Убежден, белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство, основанное на многолетних традициях дружбы и доверия, будет последовательно углубляться на благо народов наших стран, прирастая новыми интересными инициативами и совместными проектами", - отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко пожелал Президенту Ильхаму Алиеву доброго здоровья, неиссякаемой энергии на пути к реализации всего задуманного, а жителям Азербайджана - мира и согласия.