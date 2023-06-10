Убежден, что белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство будет последовательно углубляться на благо народов наших стран - Александр Лукашенко
Отрадно отметить интенсивно развивающийся при Вашей (Президент Ильхам Алиев - ред.) непосредственной поддержке двусторонний диалог в политической, экономической и гуманитарной областях, конструктивное взаимодействие Минска и Баку на международной арене.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Беларуси Александра Лукашенко Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"Убежден, белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство, основанное на многолетних традициях дружбы и доверия, будет последовательно углубляться на благо народов наших стран, прирастая новыми интересными инициативами и совместными проектами", - отметил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко пожелал Президенту Ильхаму Алиеву доброго здоровья, неиссякаемой энергии на пути к реализации всего задуманного, а жителям Азербайджана - мира и согласия.
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