Президент Ильхам Алиев: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора

С момента окончания Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора. Вчерашний теракт стал событием из этой категории.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

Глава государства отметил, что после Второй Карабахской войны до установления погранично-пропускного пункта "Лачин", мины были незаконно завезены из Армении в Карабахский регион Азербайджана и установлены в различных местах. "Некоторое время назад обнаруженные Вооруженными силами Азербайджана мины были продемонстрированы представителям российского миротворческого контингента и Российско-турецкого мониторингового центра, от которых было потребовано принять серьезные меры. Эти мины были произведены в Армении в 2021 году. Это еще раз показывает, что эти мины были целенаправленно завезены после Второй Карабахской войны для совершения терактов против Азербайджана", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.