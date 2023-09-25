https://news.day.az/officialchronicle/1601094.html Президент Ильхам Алиев: Люди, проживающие в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана, независимо от их национальной принадлежности
Президент Ильхам Алиев: Люди, проживающие в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана, независимо от их национальной принадлежности
Люди, проживающие в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана, независимо от их национальной принадлежности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.
По словам главы государства, безопасность, защищенность и права этих людей будут обеспечены Азербайджанским государством.
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