Президент Ильхам Алиев: Люди, проживающие в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана, независимо от их национальной принадлежности

Люди, проживающие в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана, независимо от их национальной принадлежности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

По словам главы государства, безопасность, защищенность и права этих людей будут обеспечены Азербайджанским государством.