Президент Ильхам Алиев принял делегацию США

27 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Президента США, руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр, помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким и главного советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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