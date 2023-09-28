Президент Ильхам Алиев заложил фундамент трех жилых комплексов и детского сада в Зангилане, ознакомился с работами, проводимыми в городской мечети

28 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Зангилан, ознакомился с работами, проводимыми в Зангиланской городской мечети.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем глава государства заложил фундамент третьего, четвертого жилых комплексов и детского сада на 160 мест в городе Зангилан.

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