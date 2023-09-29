Президент Ильхам Алиев: Мы рассматриваем Зангилан как важный транспортный пункт

Мы рассматриваем Зангилан как важный транспортный пункт из-за его географического расположения и потому, что он находится на транспортных коридорах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Подчеркнув, что это стало одним из важных факторов для строительства здесь Зангиланского международного аэропорта, глава государства отметил, что он облегчит доступ людей. "Уверен, что в будущем здесь будет также много иностранных туристов, поскольку Зангилан - один из красивейших уголков Азербайджана. И все это благодаря зеленым холмам и горам, рекам и озерам, уникальной экосистеме Зангилана. Это действительно большое сокровище для нас. Поэтому я уверен, что со временем он станет одним из самых привлекательных туристических направлений Азербайджана", - добавил Президент Азербайджана.