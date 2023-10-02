Президент Ильхам Алиев: Мы, ценою жизни наших шехидов, обеспечили выполнение резолюций ООН

Три года назад мы достигли своей главной цели - восстановили нарушенную на протяжении 30 лет территориальную целостность. Мы стали жертвами оккупации и этнических чисток. Это была великая трагедия для нашего народа и большая гуманитарная катастрофа. Мы уже много лет пытались разрешить конфликт мирным путем и положить конец оккупации мирным путем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

Подчеркнув, что на протяжении 28 лет мы демонстрировали свою твердую приверженность переговорному процессу, но три года назад мы воспользовались правом на самооборону в соответствии с Уставом ООН, глава государства отметили: "Три года назад мы освободили наши территории от оккупации, положили конец оккупации. В прошлом месяце мы полностью восстановили наш суверенитет на всей территории страны".

Президент Ильхам Алиев с сожалением подчеркнул, что те международные организации, которые должны были положить конец конфликту, не добились никаких результатов в этом направлении. "Четыре резолюции ООН требовали полного, немедленного и безоговорочного вывода вооруженных cил Армении с нашей территории. Однако эти резолюции на протяжении 27 лет оставались на бумаге. Мы ценою жизни наших шехидов обеспечили выполнение этих резолюций", - добавил глава государства.