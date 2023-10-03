Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Республики Корея

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо Президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю по случаю национального праздника этой страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Корея.

Дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Кореей имеют добрые традиции. Нас радуют динамика развития наших межгосударственных связей, расширение представляющего взаимный интерес сотрудничества.

Корейские компании на протяжении долгих лет весьма успешно работают в Азербайджане. Компании, представляющие Вашу страну, могут внести вклад в работы по восстановлению и реконструкции наших освобожденных от оккупации земель производимыми ими передовыми и современными технологиями. Верю, что, пользуясь имеющимися возможностями, мы совместными усилиями и впредь будем углублять обладающие большим потенциалом отношения и плодотворное сотрудничество.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественной Республике Корея - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.