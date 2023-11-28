https://news.day.az/officialchronicle/1617789.html Президент Ильхам Алиев и Энтони Блинкен провели обмен мнениями о встрече комиссий по делимитации азербайджано-армянской государственной границы
Президент Ильхам Алиев и Энтони Блинкен провели обмен мнениями о встрече комиссий по делимитации азербайджано-армянской государственной границы
27 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе переговоров стороны, в частности, провели обмен мнениями об очередной встрече комиссий по делимитации государственной границы, которая состоится 30 ноября на азербайджано-армянской условной границе.
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