Президент Ильхам Алиев и Энтони Блинкен провели обмен мнениями о встрече комиссий по делимитации азербайджано-армянской государственной границы

27 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе переговоров стороны, в частности, провели обмен мнениями об очередной встрече комиссий по делимитации государственной границы, которая состоится 30 ноября на азербайджано-армянской условной границе.