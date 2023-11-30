https://news.day.az/officialchronicle/1618346.html Президент Ильхам Алиев утвердил подписанное соглашение с Руандой - Закон
Президент Ильхам Алиев утвердил подписанное соглашение с Руандой - Закон
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения, подписанного между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Руанда".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Руанда об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований", подписанное 20 сентября 2023 года в Нью-Йорке.
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