https://news.day.az/officialchronicle/1620016.html Президент Ильхам Алиев: США могут внести свой вклад в процесс установления мира на Южном Кавказе
Президент Ильхам Алиев: США могут внести свой вклад в процесс установления мира на Южном Кавказе
США могут внести свой вклад в процесс установления мира на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время встречи 6 декабря с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном.
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