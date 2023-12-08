Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета Европы

8 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется