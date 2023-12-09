Президент Ильхам Алиев: Наша экономика развивалась в позитивном русле даже в гораздо более сложной геополитической ситуации

Наша экономика развивалась в позитивном русле. И в гораздо более сложной геополитической ситуации, даже во времена оккупации наша экономика росла. Сейчас же, когда мы полностью восстановили свою территориальную целостность и суверенитет, мы проводим масштабные экономические реформы, которые позволяют аккумулировать больше средств в нашем бюджете. Мы провели очень успешные реформы в области таможенного и налогового администрирования. Мы создали корпоративную систему управления во всех наших государственных компаниях, и мы видим пользу от этого.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".

Подчеркнув, что проекты по строительству линий коммуникации принесут немалые доходы, глава государства сказал: "Я уже отметил транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, по которым мы ожидаем транспортировку десятков миллионов тонн грузов, то есть дополнительного пересечения территории Азербайджана в разных направлениях. А это значит занятость, это значит дополнительные средства и геополитическое значение Азербайджана. Если Вы посмотрите на карту нашего региона, Евразии, то увидите, что все основные транспортные пути проходят через нашу территорию. Мы построили самую современную транспортную инфраструктуру, что создаст дополнительные возможности. Плюс освобожденные территории Карабаха и Восточного Зангезура, куда мы планируем переселить сотни тысяч бывших вынужденных переселенцев. Это тоже станет дополнительным стимулом. Поэтому, честно говоря, я не вижу никаких потенциальных рисков ни в экономической, ни в какой-либо другой сфере нашей страны".