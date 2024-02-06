https://news.day.az/officialchronicle/1634770.html По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева оказывает поддержку в лечении Джаваншира Гулиева
По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева оказывает поддержку в лечении Джаваншира Гулиева
По поручению Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд оказывает поддержку в лечении заслуженного деятеля искусств, композитора Джаваншира Гулиева.
Как сообщает во вторник Day.Az, состояние Джаваншира Гулиева, находящегося в Турции, ухудшилось утром 5 февраля.
74-летний композитор был госпитализирован.
Сообщается, что у него произошло кровоизлияние в мозг.
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