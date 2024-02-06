По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева оказывает поддержку в лечении Джаваншира Гулиева

По поручению Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд оказывает поддержку в лечении заслуженного деятеля искусств, композитора Джаваншира Гулиева.

Как сообщает во вторник Day.Az, состояние Джаваншира Гулиева, находящегося в Турции, ухудшилось утром 5 февраля.

74-летний композитор был госпитализирован.

Сообщается, что у него произошло кровоизлияние в мозг.