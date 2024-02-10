Президент Молодежного форума ОИС поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.