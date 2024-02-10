https://news.day.az/officialchronicle/1636193.html Президент Молодежного форума ОИС поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Молодежного форума ОИС поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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