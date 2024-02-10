Полномочный представитель Управления мусульман Кавказа в РФ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Полномочный представитель Управления мусульман Кавказа в Российской Федерации, председатель Централизованной религиозной организации "Международная Исламская Миссия" Шафик Пшихачев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Мир Вам и милость Всевышнего Аллаха!

От имени Централизованной религиозной организации "Международная Исламская Миссия" позвольте поздравить Вас с победой на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Вы, продолжая курс Вашего отца Гейдара Алиевича, делаете очень многое для сохранения близости между народами России и Азербайджана, чем заслужили огромное уважение со стороны российских мусульман.

Господин Президент, я убежден, что Ваш профессиональный опыт, энергия, управленческий талант и организаторские способности позволят Вам и дальше вести страну и общество в светлое будущее.

От всего сердца прошу Аллаха даровать Вам успех в Вашей нелегкой и ответственной работе", - говорится в письме.