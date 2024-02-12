https://news.day.az/officialchronicle/1636589.html Спецпредставитель Президента РФ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Спецпредставитель Президента РФ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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