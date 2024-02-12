Спецпредставитель Президента РФ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.