Министр национальной обороны Турции поздравил Президента Ильхама Алиева

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.