https://news.day.az/officialchronicle/1636737.html Министр национальной обороны Турции поздравил Президента Ильхама Алиева
Министр национальной обороны Турции поздравил Президента Ильхама Алиева
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре