Президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Международной ассоциации Азербайджан-Израиль "АзИз" Адам Амилов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.