Главный исполнительный директор компании "Masdar" поздравил Президента Ильхама Алиева

Главный исполнительный директор компании "Masdar" Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Джамиль Аль-Рамахи направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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