https://news.day.az/officialchronicle/1639258.html Король бельгийцев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Король бельгийцев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Король бельгийцев Филипп направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Передаю Вам поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики, желаю успехов и счастья.
Между нашими странами существуют дружественные отношения, и уверен, что Ваше переизбрание на пост Президента будет способствовать дальнейшему развитию нашего сотрудничества", - говорится в письме.
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