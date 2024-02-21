Король бельгийцев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Король бельгийцев Филипп направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики, желаю успехов и счастья.

Между нашими странами существуют дружественные отношения, и уверен, что Ваше переизбрание на пост Президента будет способствовать дальнейшему развитию нашего сотрудничества", - говорится в письме.