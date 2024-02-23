Мэр города Любляна Республики Словения направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Мэр города Любляна Республики Словения Зоран Янкович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.