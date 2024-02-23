https://news.day.az/officialchronicle/1639817.html Мэр города Любляна Республики Словения направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Мэр города Любляна Республики Словения направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Мэр города Любляна Республики Словения Зоран Янкович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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