https://news.day.az/officialchronicle/1640285.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Как передает Day.Az, в публикации говорится: "26 февраля 1992. Ходжалинский геноцид".
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