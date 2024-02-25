Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az, в публикации говорится: "26 февраля 1992. Ходжалинский геноцид".