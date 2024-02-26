https://news.day.az/officialchronicle/1640504.html Президент Ильхам Алиев: Отрицать Ходжалинский геноцид – это несправедливо и бессовестно
Президент Ильхам Алиев: Отрицать Ходжалинский геноцид – это несправедливо и бессовестно
Мы приложили много усилий для того, чтобы довести до мировой общественности правду о Ходжалинском геноциде, и по праву требовали от мира справедливости.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.
"Ходжалинский геноцид - это кровавое преступление, которое произошло на глазах у всего мира. Отрицать Ходжалинский геноцид - несправедливо и бессовестно", - подчеркнул глава государства, отметив, что государство Армения, те же самые силы, которые тогда стояли и стоят сегодня за ними, делают все возможное, чтобы скрыть произошедшее.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре