Президент Ильхам Алиев: Отрицать Ходжалинский геноцид – это несправедливо и бессовестно

Мы приложили много усилий для того, чтобы довести до мировой общественности правду о Ходжалинском геноциде, и по праву требовали от мира справедливости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

"Ходжалинский геноцид - это кровавое преступление, которое произошло на глазах у всего мира. Отрицать Ходжалинский геноцид - несправедливо и бессовестно", - подчеркнул глава государства, отметив, что государство Армения, те же самые силы, которые тогда стояли и стоят сегодня за ними, делают все возможное, чтобы скрыть произошедшее.