Президент Мальдив поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Мальдивской Республики Мохаммед Муиззу направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.