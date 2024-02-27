https://news.day.az/officialchronicle/1640602.html Президент Мальдив поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Мальдив поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Мальдивской Республики Мохаммед Муиззу направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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