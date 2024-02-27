https://news.day.az/officialchronicle/1640632.html Президент Ильхам Алиев принял министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии
Президент Ильхам Алиев принял министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии
27 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра по делам хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфика бен Фаузана Аль Рабиа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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