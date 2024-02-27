Президент Ильхам Алиев принял министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии

27 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра по делам хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфика бен Фаузана Аль Рабиа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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