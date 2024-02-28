Член Палаты общин парламента Великобритании поздравил Президента Ильхама Алиева

Член Палаты общин парламента Великобритании, председатель группы дружбы с Азербайджаном Боб Блэкмен направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.