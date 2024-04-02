Внесены изменения в состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 19 февраля 2016 года № 1792 "Об утверждении нового состава Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики".