Президент Ильхам Алиев: То, что встреча США-ЕС-Армения не была отложена, приведет к возникновению разделительных линий и, в конечном итоге, - напряженности

То, что встреча США-ЕС-Армения не была отложена, приведет к возникновению разделительных линий и, в конечном итоге, - напряженности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 3 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

По мнению Президента Ильхама Алиева, непрозрачная подготовка запланированной на 5 апреля трехсторонней встречи США - Европейский Союз - Армения, ее неинклюзивный характер и то, что она не была отложена, несмотря на справедливые замечания Азербайджана, приведет не к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе, а возникновению разделительных линий и, в конечном итоге, - напряженности.