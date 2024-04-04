Cостоялась встреча Президентов Азербайджана и Конго в расширенном составе

4 апреля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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