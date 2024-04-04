https://news.day.az/officialchronicle/1649530.html Cостоялась встреча Президентов Азербайджана и Конго в расширенном составе - ФОТО
Cостоялась встреча Президентов Азербайджана и Конго в расширенном составе - ФОТО
4 апреля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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