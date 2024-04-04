Президент Ильхам Алиев: Азербайджан намерен участвовать во многих инвестиционных проектах в Конго

Азербайджан намерен участвовать во многих инвестиционных проектах в Конго, прежде всего, в сельскохозяйственной сфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

"Есть прекрасные перспективы для сотрудничества в сфере возобновляемой энергии, энергетики, горнодобывающей и других областях. Сегодня были проведены обсуждения, даны соответствующие указания, и уверен, что наши представители будут в тесном контакте друг с другом в предстоящие месяцы", - подчеркнул глава государства.