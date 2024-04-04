https://news.day.az/officialchronicle/1649644.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан намерен участвовать во многих инвестиционных проектах в Конго
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан намерен участвовать во многих инвестиционных проектах в Конго
Азербайджан намерен участвовать во многих инвестиционных проектах в Конго, прежде всего, в сельскохозяйственной сфере.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
"Есть прекрасные перспективы для сотрудничества в сфере возобновляемой энергии, энергетики, горнодобывающей и других областях. Сегодня были проведены обсуждения, даны соответствующие указания, и уверен, что наши представители будут в тесном контакте друг с другом в предстоящие месяцы", - подчеркнул глава государства.
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