https://news.day.az/officialchronicle/1652431.html Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане нашли свое решение многие инфраструктурные проекты
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане нашли свое решение многие инфраструктурные проекты
В Азербайджане нашли свое решение многие инфраструктурные проекты.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 апреля в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.
"Уровень газификации достиг 96 процентов. Обеспечение электроэнергией и создание новых электростанций получили широкий размах и мы добились значительного прогресса. Вся наша страна покрыта новыми современными дорогами", - отметил глава государства.
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