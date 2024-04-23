https://news.day.az/officialchronicle/1654510.html Президент Ильхам Алиев: COP29 является проявлением большого уважения и поддержки международного сообщества к Азербайджану
Президент Ильхам Алиев: COP29 является проявлением большого уважения и поддержки международного сообщества к Азербайджану
Со времени нашей последней встречи все события развиваются в позитивном русле, будь то процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией или делимитация границ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.
Говоря о важности проведения COP29 в Азербайджане, глава государства отметил: "COP29 является проявлением большого уважения и поддержки международного сообщества к Азербайджану".
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